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Україна заборонила ввезення автомобілів з Росії: що це значить

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В Україні з 1 червня 2019 року почала діяти заборона ввезення в країну автомобілів з Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби. Відповідну постанову Кабінету міністрів про заборону ввезення вже вступило в силу.

Що це означає

Для підтвердження країни походження транспортних засобів необхідно надати до митного оформлення один з документів про походження, про які йдеться в статті 43 Митного кодексу України, або документ про походження товару, визначеному міжнародними договорами про вільну торгівлю.

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Авто з Росії

Авто з Росії

Колеса.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні 15 травня 2019 розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Зокрема, до ввезення в Україну заборонені транспортні засоби позицій 8702-8704.

Відповідно до Митного кодексу, в позиції 8702 ходять автобуси і тролейбуси, в позиції 8703 - легкові автомобілі, в позиції 8704 - вантажні автомобілі.

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Місце
Україна
Теги
АвтомобільУкраїнаРосія
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Fast Atribut
Fast Atribut
Лучше бы дураков стало меньше.....
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Правильно, заправлять один хрен нечем.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мусор должен лежать за пАребриком!
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