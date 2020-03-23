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23 березня • оновлено в 18:15
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Україна заборонила вивезення етилового спирту

2.3т
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Влада України заборонили вивіз етилового спирту на тлі спалаху коронавырусу

Про це в понеділок, 23 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна заборонила вивезення етилового спирту

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"Уряд прийняв рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України. Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, повинні забезпечити контроль куди і кому відвантажується спирт", - повідомив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом в аптеках України медичні маски так і не з'являться. Незважаючи на обіцянки чиновників МОЗ, всі 20 тонн вантажу з Китаю, включаючи тести на коронавірус і 50 тис. Звичайних медичних масок, розійдуться по лікарнях, а також надійдуть в розпорядження військових, прикордонників, медиків, поліцейських.

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Мир Миру
Мир Миру
Правильно, спочатку треба забезпечити внутрішню зростаючу потребу
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