Україна заборонила рейси в Росію: Москва неочікувано захотіла "помиритися"

"Росавіація" у відповідь на заборону Україною всіх нерегулярних польотів в Росію запропонувала відновити регулярні та чартерні рейси між країнами (новина доповнена подробицями).

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника відомства. Така реакція була відповіддю на рішення Кабінету міністрів про заборону на нерегулярні польоти з України в Росію.

"У відповідь на заборону прямого чартерного повітряного сполучення влади України між нашими країнами пропонуємо провести переговори і відновити повітряне сполучення на регулярній і чартерній основі між Росією та Україною у повному обсязі. Впевнені в тому, що таке рішення відповідає інтересам наших народів і авіапасажирів", — заявила представник відомства.

На рішення Кабінету міністрів також уже відреагували у Держдумі. Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Дмитро Новіков назвав рішення "політичним демаршем", передає Russia Today.

"Перш за все, це черговий політичний демарш. Бо всі ті, хто хоче дістатися до Москви, мають таку можливість, просто вона ускладнена... Це ще один пункт до великого списку звинувачень щодо тих дій, які були здійснені київським режимом проти дружби наших народів і зокрема проти інтересів свого власного народу", — сказав Новіков.

"Общая Газета"

У той же час, міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає проти переговорів з Росією про відновлення прямого авіасполучення між країнами до повернення Криму і Донбасу Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після повернення окупованого Криму і східних територій України, виплати репарацій за майже 400 років окупації ми обов'язково повернемося до переговорів з Росією, Татарстаном, Чечнею і Сибіром з питань прольоту над їх територіями та дозволу для авіаційних компаній цих держав пролітати транзитом над територією України", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні рейси між Україною та Росією. Таким чином між країнами повністю було припинене авіасполучення.

Так уряд відреагував на візит нардепа Юрія Бойка і представника "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука до Москви.

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