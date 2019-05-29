Україна вже готується до опалювального сезону: вжито рішучих заходів

"Укртрансгаз" і угорський оператор FGSZ збільшили технічну міць транспортування газу на 14% за напрямом Угорщина-Україна.

Як повідомляє прес-служба української компанії в Facebook, це дозволить збільшити імпорт природного газу в країну, що особливо важливо в контексті підготовки до зими для стабільного проходження опалювального сезону.

Відзначається, що після проведення технічної підготовки операторами ГТС потужність складає 19,5 млн куб. м на добу, в порівнянні з попередньою – 17,1 млн куб. м газу на добу.

"В цілому, беручи до уваги той факт, що тарифи на точки виходу з ГТС Угорщини в період з квітня по вересень є конкурентними на європейському ринку газу, можна очікувати, що і в цьому році продовжиться зростання імпорту природного газу в Україну з Угорщини", - сказано в повідомленні.

Дніпро Час

Зараз в сховищах накопичено 11,1 млрд куб. м, що більше на 1,6 млрд у порівнянні з 2018 роком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Тимчук заявив, що Україна зможе домовитися з Росією про прийнятну ціну на транзит газу тільки в разі, якщо переговори буде проводити вкрай стійкий і непоступливий парламентер.

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