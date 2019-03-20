Україна ввела жорсткі санкції проти Росії: хто потрапив у "чорний список"

Президент України Петро Порошенко ввів у дію санкції проти 294 юридичних осіб, які причетні до російської агресії в Криму і на Донбасі.

Всі компанії, щодо яких було ухвалено рішення про обмежувальні заходи на три роки, визначені у додатках РНБО до відповідного Указу глави держави №82/2019 від 19 березня, передає "Українська правда".

Так, під заборону потрапили юридичні особи, причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і в Криму, і компанії, які поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту.

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Серед власників простежуються відомі імена.

Зокрема, в "чорний список" включили:

"МАКО-холдинг" Олександра Януковича, EN+ Group і низка інших пов'язаних із Олегом Дерипаскою підприємств, російські "Силові машини" і "Стройтрансгаз", а також суднобудівний завод "Залив" народного депутата Костянтина Жеваго;

11 російських видавництв і книжкових інтернет-магазинів;

дочірні компанії російських держбанків в Україні – Сбербанка, ВЭБ и ВТБ;

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) і її представництво в Києві;

російські і кримські будівельні компанії: ТОВ "СГМ-Мост", ВАТ "Мостотрест" і ТОВ "Стройгазмонтаж" (Москва), АТ "Институт" Гипростроймост" – СанктПетербург, ТОВ "Мостотряд №75", будівельна холдингова компанія "ССтарый город – КАРСТ" (Санкт-Петербург), ТОВ "Портгидрострой", федеральна казенна установа "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" федерального дорожного агентства", АТ "Фирма ДЕКО" (Краснодарський край, РФ);

АТ "Краснодаргазстрой" і ТОВ "Мостдорстрой" (Краснодар, РФ), ТОВ "КБК Групп" (Сочі, РФ) і АТ "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (Алдан, РФ);

зареєстровані в Криму ТОВ "Боспорекострой" і ТОВ "ГидроПромСтрой".

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Відзначається, що РНБО заблокувала активи вищевказаних компаній, а також ввела заборону на здійснення у них держзакупівель товарів, робіт і послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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