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29 листопада • оновлено в 11:43
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Покарати злочинців! Україна вдарила санкціями по окупантах Криму: подробиці

17.7т
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Кабмін ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також поставляє матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. "Ті, хто думають, що на території нашого півострова можна робити все, що їм захочеться – глибоко помиляються! Їх незаконна діяльність є злочином, а будь-який злочин має бути покараний", – відзначається в заяві.

Санкції прийняті відносно осіб, які проводять незаконні пошукові роботи на об'єктах археологічної спадщини, що знищують, руйнують або ушкоджують культурну спадщину.

"Зокрема, це 39 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ, і 22 юридичні особи, зареєстровані на території Криму за російським законодавством", – йдеться у заяві.

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Також санкції торкнуться тих, хто незаконно мовить на захоплених у Криму радіочастотах.

"Це 19 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ і 15 юридичних осіб, зареєстрованих на території АР Крим та м. Севастополя за російським законодавством", – відзначили в Міністерстві.

Окремий проєкт розпорядження передбачає застосувати санкції до юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, незаконно розташованих у Криму.

"Зокрема, це 33 юридичні особи, зареєстровані на території РФ і 3 юридичні особи, зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополя за російським законодавством", – написано в повідомленні.

Санкції проти РФ

Санкції проти РФ

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії повинні зберігатися до звільнення всіх окупованих територій, а також українських політв'язнів.

Начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що питання нині окупованого Росією Криму ніколи не буде вважатися закритим, оскільки український півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати вже і в Середземному морі.

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Теми
Анексія Криму Санкції проти Росії
Місце
Україна
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Все в ужасе,,,дрожат,,,,,Д,,,,,,ББББ
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А где МОЩНО?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Это значит газ и электричество для селян подорожает!
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