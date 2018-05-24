Україна ввела санкції проти популярної платіжної системи з Росії

Електронну платіжну систему WebMoney внесли до списку санкцій Ради національної безпеки та оборони України.

Зокрема, до списку юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи потрапила компанія WM Transfer Ltd, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Санкції проти WebMoney передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів.

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На WM Transfer Ltd також поширюються заборони на видачу ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, на ввіз і вивіз з України валютних цінностей, заборона реєстрації НБУ учасника міжнародної платіжної системи, заборона передачі технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Аналогічні санкції вводяться щодо компаній "ВМР" і "ВебМаніРу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна також ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.