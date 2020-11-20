Україна у п'ятницю, 20 листопада, ввела санкції проти Білорусі через фальсифікацію виборів президента та порушення прав людини.

Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у такий спосіб Київ приєднався до санкцій Євросоюзу проти Мінська, передає пресслужба Європарламенту.

Сім країн-партнерів ЄС запровадили санкції:

Україна,

Норвегія,

Ісландія,

Північна Македонія,

Албанія,

Ліхтенштейн,

Чорногорія.

Україна ввела санкції проти Білорусі Журнал ЄС

Також Литва, Латвія та Естонія розширили санкції щодо посадових осіб Білорусі й внесли до "чорного списку" міністрів інформації і спорту, а також співробітників міліції.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що Балтійські країни узгоджено доповнили список 28 прізвищами з метою "збереження тиску на режим Олександра Лукашенка", передає "Інтерфакс-Україна"

"Ми працюємо за двома шляхами – європейським і національним. Ми вважаємо, що ситуація не змінюється, минулий режим нав'язує нову реальність, яка дійсно є безперспективною, і ми повинні зберігати тиск", – підкреслив Лінкявічюс.

Міністр стверджує, що в "чорному списку" Балтійських країн вже понад півтораста осіб, яким заборонено в'їзд до Литви, Латвії та Естонії. Європейські санкції введено проти 59 осіб, вони включають заборону на в'їзд і "заморожування" майна.

"У списку є міністри інформації та спорту. Міністр інформації пов'язаний із обмеженнями інтернету, міністр спорту відповідає за тероризування спортивної громадськості. У ньому також внесені додаткові міліціонери, зокрема і ті, хто брав участь у насильницьких акціях", – сказав він.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС уже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко та силовики. Їм забороняється в'їзд у ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Як відомо, легітимність Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. 12 жовтня рішення про персональні санкції проти нього затвердила Рада ЄС на рівні глав МЗС.

"Сьогодні міністри підтвердили, що пан Лукашенко не має жодної демократичної легітимності й політично дали своє "зелене світло", щоб почати підготовку наступного пакету санкцій, який включатиме самого Лукашенка", – заявив тоді офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Услід за ЄС санкції проти 13 білоруських чиновників ввела і Канада. Про рішення оголосили в заяві, поширеній пресслужбою МЗС країни.

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