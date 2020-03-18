Україна ввела обмеження на імпорт електроенергії з Росії

Кабінет міністрів ввів спеціальне мито у розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію і енергетичне вугілля з 1 квітня 2020 року.

Дане рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 18 березня.

"Пропонується ввести додаткове спецмито для імпортованої з Росії електроенергії і всіх типів вугілля з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко у ході засідання Кабміну.

Він зазначив, що дане спецмито не стосується антрацитового і коксового вугілля. Дане рішення було одноголосно прийнято урядом і відправлено на доопрацювання протягом трьох днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні законопроект №2233, який передбачає заборону на імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами.

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