Україна втратила транзит газу "завдяки" російському "Турецькому потоку"

Україна у 2020 році транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році у зв’язку з будівництвом россійського газопроводу "Турецький потік". Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту.

Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора, генеральний директор компанії Сергій Макогон, передає УНН.

"Цього року ми протранспортували на 45% газу менше, ніж минулого 2019 року. Ми пов’язуємо таке зниження товаротранспортної роботи, транзиту, з запуском "Турецького потоку", через який Болгарія, Греція, Туреччина та попередній місяць вже Румунія почали отримувати газ з Російської Федерації. Тому десь приблизно 15 млрд кубічних метрів газу-транзиту було втрачено "завдяки" будівництву "Турецького потоку", – сказав Макогон.

За його словами, якщо у наступному році буде побудована і запущена додаткова друга гілка "Турецького потоку", то, можливо, буде втрачено ще 15 млрд кубометрів транзиту, тому що Угорщина теж може перейти на отримання газу через "Турецький потік".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина 27 липня вдруге з початку років зупинить прокачування газу по трубопроводу "Турецький потік".