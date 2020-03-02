Через уряд Гончарука бюджет недоотримав мільярди

Державний бюджет України за січень-лютий 2020 року недоотримав 18 млрд гривень.

Зокрема, Державна митна служба лише за лютий не виконала планові показники на 6,3 млрд гривень. Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Водночас Державна податкова служба за минулий місяць перевиконала план на 2,5 млрд гривень.

Зокрема, показник надходжень податку на додану вартість з урахуванням бюджетного відшкодування склав 145,3%. Додатково було зібрано 3,4 млрд гривень.

Також у лютому 2020 року було відшкодовано 10,8 млрд гривень ПДВ. У Державній фіскальній службі наголосили, що практично всі заявлені до відшкодування суми було погашено.

Державний бюджет України за перші місяці 2020 року недоотримав 18 млрд гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі певні послуги і чекають за це оплату. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

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