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21 лютого • оновлено в 11:45
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Україна втрачає сотні мільйонів: стало відомо про махінації на держпідприємствах

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Махінації з податком на додану вартість є головною схемою для відмивання грошей у великих компаніях. Зокрема, такі схеми використовувала Державна продовольчо-зернова корпорація.

"Гроші, які повинні поповнити бюджет, розчиняються в ланцюжку з підставних компаній. Фіктивні угоди позбавляють бюджетів підприємств сотень мільйонів гривень. Більше того, це дає можливість не платити ПДВ за реальні операції", – йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Зараз ДПЗКУ очолює Сaймон Чернявський (працює кілька місяців), а до нього працювала Ірина Марченко.

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В середньому в 2019-му вона отримала від держкомпанії 275 тисяч гривень на місяць. Навіть величезні зарплати не заважають проводити сумнівні угоди, які мають усі ознаки фіктивності.

При цьому один з колишніх керівників – Петро Вовчук – у жовтні 2019 року був затриманий у Литві за махінації.

Махінації з податком на додану вартість є головною схемою для відмивання грошей у великих компаніях. Зокрема, такі схеми використовувала Державна продовольчо-зернова корпорація

Махінації з податком на додану вартість є головною схемою для відмивання грошей у великих компаніях. Зокрема, такі схеми використовувала Державна продовольчо-зернова корпорація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України виявила та припинила функціонування багатомільйонної схеми ухилення від сплати податків, яка протягом року діяла в Херсоні.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
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