Україна внесла "Московську біржу" в "чорний список"

Україна внесла "Московську біржу ММВБ-РТС" в оновлений список юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші санкції.

Обмежувальні заходи введені строком на три роки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім блокування активів і обмеження торгових операцій санкції проти "МосБіржі" передбачають заборону передачі технологій і прав інтелектуальної власності, а також заборону українським компаніям використовувати в своїй діяльності електронні торгові системи "ПО Plaza" і "ПО Forts".

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Крім того, серед введених санкцій для біржі - обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг.

Раніше "Московська біржа" володіла великими частками в двох з трьох провідних фондових бірж України - ПФТС і "Українська біржа". Програмне забезпечення "МосБіржі" також було основою для українських майданчиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна також ввела обмежувальні заходи проти російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.