Україна визначилася із великою приватизацією: що виставлять на продаж

Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації на 2019 рік (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив у Facebook керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, відповідні рішення уряд ухвалив на закритому засіданні у середу, 16 січня. "Перелік об'єктів великої приватизації затверджений. Щойно Кабінет міністрів прийняв відповідне рішення", — повідомив він.

Так, на продаж виставлять:

ВАТ "Тернопільобленерго",

ПАТ "Центренерго",

ВАТ "Запоріжжяобленерго",

Акціонерна компанія "Харківобленерго",

АТ "Миколаївобленерго",

ПАТ "Хмельницькобленерго",

Об'єднана гірничо-хімічна компанія,

Вугільна компанія "Краснолиманська",

ПАТ "Азовмаш",

Державне підприємство "Завод "Електроважмаш",

ПАТ "Сумихімпром",

"Одеський припортовий завод",

ВАТ "Оріана",

ПрАТ "Президент-Готель",

Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг",

Фармацевтична компанія "Індар".

Для шести підприємств із переліку Фонд ще в минулому році відібрав інвестиційних радників. Однак Одеський припортовий завод, вугільна компанія "Краснолиманська", заводи "Електроважмаш", "Індар", Об'єднана гірничо-хімічна компанія залишаються заблокованими рішенням суду, тому інвестиційні радники не затверджені і почати практичну роботу із приватизації неможливо.

"Зараз йде підготовка до приватизації АТ "Президент Готель" інвестиційним радником "Конкорд Консалтинг" у консорціумі з "Бюро Маркуса" і Redcliffe Partners", — написав Трубаров.

Також Кабмін прийняв рішення, що повторний конкурс з приватизації енергогенеруючої компаніїї ПАТ "Центренерго" буде проведено на колишніх умовах і за колишньою ціною.

Зокрема, включено ВАТ "Центренерго", приватизацію якого наказано здійснити у відповідність до вимог 4-го абзацу 2-го пункту п'ятого розділу закону "Про приватизацію державного та комунального майна".

Оперативність прийняття рішення уряду обумовлена необхідністю оголошення конкурсу до закінчення терміну оцінки "Центренерго" (до 31 березня 2019 року).

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", конкурс можуть оголосити до кінця січня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2018 році в бюджет надійшли лише 300 млн грн від приватизації державних підприємств.

У липні 2017 року МЕРТ оприлюднило список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, у числі яких ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" і "Центренерго". 3 жовтня Кабмін схвалив стартову ціну "Центренерго".

Фонд держмайна мав намір продати державний пакет акцій "Центренерго" (78,2% акцій) на аукціоні з початковою ціною 5,9 млрд грн. Заявку на участь у торгах подали четверо учасників. Водночас жодна компанія із ЄС не заявила про бажання купити "Центренерго".

Пізніше ФДМ скасував конкурс із приватизації "Центренерго", який повинен був відбутися 13 грудня.

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