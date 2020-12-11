Україна візьме ще $500 млн кредиту – ЗМІ

Україна вирішила взяти ще 500 млн доларів кредиту за допомогою розміщення єврооблігацій.

Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на джерело у банківських колах. Погашати кредит доведеться у 2033 році. Відсотки становлять 6,4%.

За даними агентства, заявки вже приймають. Фінальні умови угоди будуть визначені в п'ятницю, 11 грудня. Організаторами виступають BNP Paribas і Goldman Sachs.

Джерела агентства в уряді підтвердили цю інформацію. Офіційних заяв стосовно угоди поки немає.

На яких умовах Україна позичає гроші

Мінфін вже розмістив в липні 12-річні єврооблігації з погашенням у 2033 році на суму $2 млрд, номіновані в доларах із прибутковістю 7,253%.

Частково надходження від нового випуску будуть використані для погашення старих боргів – викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му і 2022 рр. і номінальною прибутковістю 7,75% річних на загальну суму $846,15 млн.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може до 15 грудня позичити на зовнішньому ринку додатково близько 1 млрд доларів, а на внутрішньому – 50-60 млрд грн, щоб покрити витрати держбюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL: