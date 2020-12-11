Україна візьме ще $500 млн кредиту – ЗМІ
Україна вирішила взяти ще 500 млн доларів кредиту за допомогою розміщення єврооблігацій.
Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на джерело у банківських колах. Погашати кредит доведеться у 2033 році. Відсотки становлять 6,4%.
За даними агентства, заявки вже приймають. Фінальні умови угоди будуть визначені в п'ятницю, 11 грудня. Організаторами виступають BNP Paribas і Goldman Sachs.
Джерела агентства в уряді підтвердили цю інформацію. Офіційних заяв стосовно угоди поки немає.
На яких умовах Україна позичає гроші
Мінфін вже розмістив в липні 12-річні єврооблігації з погашенням у 2033 році на суму $2 млрд, номіновані в доларах із прибутковістю 7,253%.
Частково надходження від нового випуску будуть використані для погашення старих боргів – викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му і 2022 рр. і номінальною прибутковістю 7,75% річних на загальну суму $846,15 млн.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може до 15 грудня позичити на зовнішньому ринку додатково близько 1 млрд доларів, а на внутрішньому – 50-60 млрд грн, щоб покрити витрати держбюджету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
наступного року Україні знадобиться близько 600 млрд грн на обслуговування і погашення кредитів. Це близько 45% видаткової частини всіх витрат. Це у кілька разів більше, ніж витрати на пенсії, медицину та армію. Фактично вся країна працює на те, щоб виплачувати свої борги.
Старі борги погашають за рахунок нових. Тому без кредиту МВФ Україна не впорається. Завдяки траншу Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш становитиме 2,1 мільярда доларів.
Однак аналітики переконані, що отримати транш МВФ до кінця року не вдасться, про що відкрито говорять і в Офісі президента, і в Мінфіні, і в НБУ. Значить, гроші у кращому разі прийдуть наступного року.
Для отримання нового кредиту від МВФ Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу.