Україна витратить 70 млрд на дороги: Шмигаль розповів про велике будівництво

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розпочалося "Велике будівництво", у межах якого планується відремонтувати дороги на суму понад 70 млрд гривень.

"Сьогодні, ситуація яка існує в Україні, – це велика кількість зруйнованих місцевих доріг, по яких фактично неможливо виконати норматив, якого ми хочемо досягнути", – наголосив новий прем’єр під час години запитань до уряду у парламенті.

"І будуємо в цьому році, і збираємося витратити понад 70 млрд гривень на ремонт доріг, в тому числі й місцевих", – резюмував Шмигаль.

В Україні розпочалося "Велике будівництво", у межах якого планується відремонтувати дороги на суму понад 70 млрд гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.

Водночас із цим уряд підтримав інвестиційний проєкт щодо траси Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт щодо траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!