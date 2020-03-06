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6 березня • оновлено в 15:17
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Україна витратить 70 млрд на дороги: Шмигаль розповів про велике будівництво

1.3т
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розпочалося "Велике будівництво", у межах якого планується відремонтувати дороги на суму понад 70 млрд гривень.

"Сьогодні, ситуація яка існує в Україні, – це велика кількість зруйнованих місцевих доріг, по яких фактично неможливо виконати норматив, якого ми хочемо досягнути", – наголосив новий прем’єр під час години запитань до уряду у парламенті.

"І будуємо в цьому році, і збираємося витратити понад 70 млрд гривень на ремонт доріг, в тому числі й місцевих", – резюмував Шмигаль.

В Україні розпочалося "Велике будівництво", у межах якого планується відремонтувати дороги на суму понад 70 млрд гривень

В Україні розпочалося "Велике будівництво", у межах якого планується відремонтувати дороги на суму понад 70 млрд гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

  • У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.

  • Водночас із цим уряд підтримав інвестиційний проєкт щодо траси Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

  • Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт щодо траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Дороги в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
ремонт і будівництво доріг дороги
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
70 лярдов, это сколько воровать! Где качество дорог?
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Пилить то сколько! Главное на бумаге красиво оформить и для 73 ролик снять.
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