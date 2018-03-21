Україна витратить 300 млрд грн на ремонт і будівництво доріг

Україна в 2018-2022 роках витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

Про це свідчить державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, яку Кабінет міністрів затвердив у середу, 21 березня.

"Нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва доріг абсолютно системно. У нас завдання - не кілометри, а щоб шляхи повністю з'єднували населені пункти, як великі, так і малі", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Метою прийнятої програми є створення сучасної мережі доріг, що дозволить поліпшити якість і збільшити обсяг вантажних і пасажирських перевезень, розширити транзитний потенціал і поліпшити інвестиційний клімат в Україні.

Документ передбачає відновлення і розвиток мережі доріг державного значення та мостів за принципом із заходу на схід, поетапне впровадження довгострокових контрактів на утримання доріг, завершення об'єктів незакінченого будівництва високого ступеня готовності.

"Ми вводимо контроль якості доріг, деякі новозбудовані дороги вже мають пошкодження. Всі, хто зробив халтуру, будуть виправлять помилки за свій рахунок. Ми ввели 5-10 річну гарантію на якість доріг. В угодах вже зараз з'являються гарантійні умови, які потрібно виконувати підрядникам", - резюмував Гройсман.

Кабмін

Кабмін

Кабмін

Кабмін

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабміні ініціювали удосконалення системи державних будівельних норм при будівництві доріг з урахуванням безпосередньо будівництва дорожнього полотна і дотримання правил безпеки.