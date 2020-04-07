Україна витратила вже мільярд на боротьбу з коронавірусом

Україна за два тижні витратила майже мільярд гривень на закупівлю засобів, необхідних для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль ввечері у вівторок, 7 квітня. Він уточнив, що органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні товари на суму 954 млн грн.

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Найбільше закуповувалися:

медичне обладнання (зокрема, апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта і т.п.) – 190, 15 млн грн;

медичні матеріали (зокрема, рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми і т.п.) – 147, 12 млн грн;

обладнання для анестезії та реанімації (зокрема, кисневі концентратори) – 116, 04 млн грн.

"Це значна сума, однак її явно недостатньо для того, щоб повністю реалізувати кроки уряду і президента по боротьбі з коронавірусною загрозою. Верховна Рада повинна підтримати бюджет надзвичайної ситуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 і його наслідками в розмірі 97, 1 млрд грн", – написав Шмигаль.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні на цьому тижні прибуде мінімум 7 літаків з Китаю і Південної Кореї з експрес-тестами і тест-системами ПЛР, захисними костюмами, апаратами ШВЛ, масками, респіраторами. Також Україна на цьому тижні почне виробляти власні тест-системи ПЛР.

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