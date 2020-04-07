Головна Новини
7 квітня • оновлено в 21:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Україна витратила вже мільярд на боротьбу з коронавірусом

1.8т
Читати матеріал російською

Україна за два тижні витратила майже мільярд гривень на закупівлю засобів, необхідних для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль ввечері у вівторок, 7 квітня. Він уточнив, що органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні товари на суму 954 млн грн.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Найбільше закуповувалися:

  • медичне обладнання (зокрема, апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта і т.п.) – 190, 15 млн грн;

  • медичні матеріали (зокрема, рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми і т.п.) – 147, 12 млн грн;

  • обладнання для анестезії та реанімації (зокрема, кисневі концентратори) – 116, 04 млн грн.

"Це значна сума, однак її явно недостатньо для того, щоб повністю реалізувати кроки уряду і президента по боротьбі з коронавірусною загрозою. Верховна Рада повинна підтримати бюджет надзвичайної ситуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 і його наслідками в розмірі 97, 1 млрд грн", – написав Шмигаль.

Україна витратила вже мільярд на боротьбу з коронавірусом

Як писав OBOZREVATEL, в Україні на цьому тижні прибуде мінімум 7 літаків з Китаю і Південної Кореї з експрес-тестами і тест-системами ПЛР, захисними костюмами, апаратами ШВЛ, масками, респіраторами. Також Україна на цьому тижні почне виробляти власні тест-системи ПЛР.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
если все что в статье обозначили сложить, то спиз....дили половину!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Попович Олег
Попович Олег
Скорее украли, но не потратили, в больницах больные всё за свой счёт покупают, возникает вопрос нафига в таком государстве вообще платить налоги если с тебя одни требования а отдачи ноль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
То, може, краще було б закупити працездатному населенню протигази, щоб на роботу ходити? :о(
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги