Україна висуне МВФ пропозицію щодо газу: що вирішили у Зеленського

Україна на переговорах із Міжнародним валютним фондом підніме питання про пом'якшення вимог щодо тарифів на газ.

"Переговори будуть у вересні, і позиція така, щоб була м'якша позиція (МВФ. – Ред.), пов'язана з цінами на газ і введенням лібералізованого ринку газу", – повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, передає LIGA.net.

За його словами, введення вільного ринку необхідне, однак це потрібно робити поетапно.

"Тому немає якоїсь зовсім іншої позиції, яка може не сприйматися МВФ, це будуть звичайні переговори, і будуть питання, як краще лібералізувати ринок газу, як краще будувати вільний, конкурентний ринок, щоб від цього вигравали споживачі", – підсумував представник Володимира Зеленського в Кабміні.

Україна на переговорах з МВФ підніме питання про пом'якшення вимог у питанні тарифів на газ

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості газу в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

15 липня "Нафтогаз" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 4905,67 гривні за тисячу кубометрів. Порівняно з червнем вартість газу зменшилася на 648 гривень, або на 11,7%.

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