Україна відстояла заборону експорту лісу в арбітражному суді

Арбітражна група винесла рішення у спорі між Україною та Європейським Союзом щодо тимчасової заборони експорту українського лісу.

Як повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговельний представник України Тарас Качка, чинна заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною.

"Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин", – написав він.

Водночас, згідно з рішенням, заборону 2015 року має бути відкориговано з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності відповідно до статей 290 та 293 Угоди про асоціацію з ЄС.

"Заходи з коригування має бути здійснено у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит із боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу… і створює загрозу для Карпатського регіону", – зазначив Качка.

На його думку, Україна не змогла до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року через те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу.

Торговельний представник України додав, що наріжним елементом виконання рішення арбітражу буде створення нормального ринку всередині Україні.

"Отже, першим кроком має стати ухвалення Закону України "Про ринок деревини" №4197-1. Він має створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах", – підсумував чиновник.

У свою чергу, Європейська комісія заявила, що українська заборона на експорт всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію, тому що вона не спрямована ні на захист навколишнього середовища, ні на боротьбу з експлуатацією природних ресурсів.

"Отже, очікується, що Україна скасує заборону на експорт якомога швидше", – йдеться в заяві.

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