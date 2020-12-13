Україна відстояла заборону експорту лісу в арбітражному суді
Арбітражна група винесла рішення у спорі між Україною та Європейським Союзом щодо тимчасової заборони експорту українського лісу.
Як повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговельний представник України Тарас Качка, чинна заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною.
"Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин", – написав він.
Водночас, згідно з рішенням, заборону 2015 року має бути відкориговано з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності відповідно до статей 290 та 293 Угоди про асоціацію з ЄС.
"Заходи з коригування має бути здійснено у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит із боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу… і створює загрозу для Карпатського регіону", – зазначив Качка.
На його думку, Україна не змогла до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року через те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу.
Торговельний представник України додав, що наріжним елементом виконання рішення арбітражу буде створення нормального ринку всередині Україні.
"Отже, першим кроком має стати ухвалення Закону України "Про ринок деревини" №4197-1. Він має створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах", – підсумував чиновник.
У свою чергу, Європейська комісія заявила, що українська заборона на експорт всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію, тому що вона не спрямована ні на захист навколишнього середовища, ні на боротьбу з експлуатацією природних ресурсів.
"Отже, очікується, що Україна скасує заборону на експорт якомога швидше", – йдеться в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, набув чинності з 1 листопада 2015 року.
У середині червня 2018 року тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді лісу. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які пообіцяв зламати.
За два тижні до боротьби долучилася й Верховна Рада, підтримавши законопроєкт №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й загалом проголосували 234 народні депутати.
У 2019 році Тарас Качка заявляв, що Україна готова реформувати галузь лісового господарства до тієї міри, щоб скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка.