Україна відреагувала на маніпуляції пропагандистів щодо транзиту російського газу

Наразі не існує домовленостей із "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАК "Нафтогаз України". У компанії наголошують, що не збираються відмовлятися від своєї позиції на переговорах, незважаючи на бажання укласти угоду.

Нафтогаз України radiosvoboda.org

"Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії. Про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела", – заявили у "Нафтогазі".

При цьому представники компанії у Facebook зазначили, що до практичних угод з Росією все ще далеко, незважаючи на активні обговорення. Україна налаштована конструктивно і готова до пошуку компромісних рішень, але будь-які обміни при цьому мають бути рівноцінними, запевняють у компанії.

"Ми просимо журналістів бути уважними, перевіряти інформацію і звертатися до нас за підтвердженням і офіційними коментарями. Ми теж хочемо якомога швидше закінчити ці переговори і піти відпочивати. Але як би не манили нас гори, відмовлятися від нашої переговорної позиції ми не будемо навіть заради них", – зазначили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що у п'ятницю, 13 грудня, у Відні відбувся третій раунд двосторонніх переговорів між НАК "Нафтогаз" і "Газпромом". За підсумками переговорів деякі ЗМІ і Telegram-канали заявили про нібито досягнення попередніх домовленостей щодо транзиту.

Однак згодом виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що сторони не дійшли згоди і переговори триватимуть.

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