Головна Новини
19 січня • оновлено в 15:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг: з'явились подробиці

1.8т
Читати матеріал російською

Україна в рамках програми розвитку мережі автомобільних доріг має намір відмовитися від ямкового ремонту на користь будівництва автомагістралей.

Планами уряду щодо дорожньої галузі поділився в ефірі ObozTV народний депутат від партії "Слуга народу", член транспортного комітету Верховної Ради Володимир Крейденко.

На запитання, чи наступив кінець "епохи ямкового ремонту", депутат відповів: "Перший крок зроблено, виділено кошти і розроблено нову стратегію. Ми вже не латаємо, а будуємо. Активна стадія будівництва запуститься вже з березня. Кошти на це є, розуміння і стандарти, європейські підходи до будівництва нових мостів, доріг, шляхопроводів вже відпрацьовані і ми можемо приступати до роботи".

Новини
"Убили" за два роки: на Харківщині викрили мільйонну аферу з ремонтом дороги

За його словами, "стратегія Кабінету міністрів і комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури в тому, що 80% повинно будуватися, а 20% лататися".

"Пріоритетність стоїть на будівництві нових доріг, які будуть служити ще 10-20 років. Це марнотратство, коли ремонтують ямково, воно наступного року розсипається. Це викидання наших бюджетних коштів, коштів платників податків, просто в землю. Це потрібно міняти", – підкреслив нардеп.

Новини
У Черкасах дорожники заасфальтували десятки люків: тепер дорогу знищують. Відео

Крейденко зазначив, що на 2020 рік планується відремонтувати 4 тис. км доріг.

"Що стосується всіх доріг, то за 5 років такими темпами, а ще й при залученні міжнародних донорів, ми можемо побудувати нормальні дороги, щоб ними можна було їздити. Зараз більшість доріг в Україні – це напрямки, а не дороги", – заявив він .

Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг: подробиці

nikcenter.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Дороги в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Володимир Крейденко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ремонт і будівництво доріг дороги ями на дорогах Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
12
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Строительство метро на Виноградарь в Киеве уже минимум на год отстает от договорного графика. Из 2,6 миллиарда гривен, выделенных на строительство, потрачено 1,6 миллиарда, а работ выполнено на 2,5%. Это все что вам надо знать про Цеевропу...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Да к - с апреля бы и рассказывали, а то больше на кормёжку планами похоже: дел 0, зато сплошное "мы будем, все будет выделено, скоро счастье"....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги