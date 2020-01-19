Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг: з'явились подробиці

Україна в рамках програми розвитку мережі автомобільних доріг має намір відмовитися від ямкового ремонту на користь будівництва автомагістралей.

Планами уряду щодо дорожньої галузі поділився в ефірі ObozTV народний депутат від партії "Слуга народу", член транспортного комітету Верховної Ради Володимир Крейденко.

На запитання, чи наступив кінець "епохи ямкового ремонту", депутат відповів: "Перший крок зроблено, виділено кошти і розроблено нову стратегію. Ми вже не латаємо, а будуємо. Активна стадія будівництва запуститься вже з березня. Кошти на це є, розуміння і стандарти, європейські підходи до будівництва нових мостів, доріг, шляхопроводів вже відпрацьовані і ми можемо приступати до роботи".

За його словами, "стратегія Кабінету міністрів і комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури в тому, що 80% повинно будуватися, а 20% лататися".

"Пріоритетність стоїть на будівництві нових доріг, які будуть служити ще 10-20 років. Це марнотратство, коли ремонтують ямково, воно наступного року розсипається. Це викидання наших бюджетних коштів, коштів платників податків, просто в землю. Це потрібно міняти", – підкреслив нардеп.

Крейденко зазначив, що на 2020 рік планується відремонтувати 4 тис. км доріг.

"Що стосується всіх доріг, то за 5 років такими темпами, а ще й при залученні міжнародних донорів, ми можемо побудувати нормальні дороги, щоб ними можна було їздити. Зараз більшість доріг в Україні – це напрямки, а не дороги", – заявив він .

nikcenter.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Кабміні заявляли, що відмова від ямкового ремонту доріг дозволить ліквідувати популярну схему розкрадання бюджетних грошей.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав будівництво доріг головним завданням уряду на 2020 рік.

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