Україна відмовиться від російського газу? Оржель розповів про контракт з США

Україна збирається укласти довгостроковий контракт на постачання великих обсягів газу з США через Польщу, що дозволить зміцнити позиції в переговорах з Росією.

Про це розповів міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, Україна хоче підписати десятирічний або навіть двадцятирічний контракт з огляду на зацікавленість США в стратегічних і геополітичних ринках. Міністр підкреслив, що США зацікавлені зробити портфель таких замовлень.

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"Для нас - це геополітичний документ і енергетична безпека. Його реалізація планується через інфраструктуру Польщі", - заявив чиновник.

Він зазначив, що такий довгостроковий контракт на поставки газу з США зміцнить позиції України на переговорах з Росією. При цьому Україна зможе прив'язатися до біржових індикаторів, відповідно, від цього контракту буде розвиватися інфраструктура скрапленого газу.

"І коли наступного разу ми будемо мати переговори з транзиту, або про інше з Росією, то у нас вже буде альтернативна поставка з країни, яка зараз намагається наростити свою присутність на європейському ринку і взагалі в світі по газу", - сказав Оржель.

При цьому міністр не став розкривати подробиці про обсяги закупівлі, зазначивши лише, що вони будуть великими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за лютий 2020 року російський "Газпром" прокачав транзитом тільки 76% від обсягу газу, за який заплатив Україні.

В кінці минулого року Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську територію і врегулювання взаємних вимог між "Нафтогазом" і "Газпромом".

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