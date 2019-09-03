Україна відмовиться від МВФ: у Гончарука зробили резонансну заяву

Новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом після виконання умов програми кредитування.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі ICTV, передає "Дзеркало тижня". Вона пояснила, що нова програма з МВФ буде довшою за попередні, але може стати останньою.

"Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїздять обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довшою. Я дуже сподіваюся, ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала і обривала ці програми", – сказала Маркарова.

Міністр зазначила, завдання України "випуститься з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам.

Маркарова допустила припинення роботи з МВФ

"Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не буде потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", – заявила Маркарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна працює над підготовкою до можливого запуску у кінці 2019 року нової програми співпраці з МВФ на 3-4 роки.

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