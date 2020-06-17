Україна відмовиться від кредитів МВФ

Україна представила стратегію дій до 2023 року, головним завданням якої визначили відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це пише в авторській колонці міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба Кабінету міністрів. За його словами, Україна планує радикально змінити формат співпраці з МВФ.

"Негативний вплив пандемії на економіку України є викликом, що вимагає системних сильних рішень. Відповідь Мінфіну – Стратегія дій відомства до 2023 року. Ми розробили і представили її проєкт для публічного обговорення. <...> Стратегічне завдання – позбутися прямого фінансування МВФ", – заявив Марченко.

За його словами, для цього Україні потрібно посилити самодостатність, щоб мати можливість запозичувати кошти на внутрішніх і зовнішніх ринках капіталу на вигідних умовах.

"Упевнений, до 2022 року Україна завершить діючу програму з фондом. Сподіваюся, на той час вийдемо на "нуль" в графі "кредити МВФ" в бюджеті. Далі, до 2023 року, виберемо новий формат співпраці. Бачу нашу країну не реципієнтом ресурсів, а донором досвіду та технічної допомоги", – пояснив Марченко.

За його словами, важливим завданням є зниження співвідношення держборгу і ВВП до 55%.

Програма Мінфіну сайт Кабміну

Він також зазначив, що у документі в цілому мова йде про п'ять напрямків. Серед них:

ефективні бюджетні витрати;

податкове стимулювання економіки;

зважена фінансова і боргова політика;

якісні кадри і діджіталізація;

детінізація.

Програма Мінфіну сайт Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів направив в Україну ще 10 червня. Гроші надійшли на рахунок 12 червня.