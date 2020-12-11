Зеленський назвав Україну інвестиційною гаванню, а Шмигаль пообіцяв топове місце в Doing Business

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна весь час вдосконалює свій інвестиційний клімат і відкрита для світу у цьому питанні.

Глава держави виступив на міжнародній конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін" у Києві, передає пресслужба Офісу президента. Він нагадав, що протягом 2020 року були ухвалені історичні реформи:

законодавство про запровадження ринку землі,

підвищення прозорості податкової системи,

підтримка бізнесу доступними кредитами,

старт відкритій приватизації,

підписання перших концесійних угод,

була запущена "Дія" – цифрова платформа для бізнесу та громадян.

"Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні... Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін", – заявив президент.

Водночас, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про амбітну мету України – потрапити у топ-30 рейтингу Doing Business. За його словами, влада прагне поліпшити економіку країни до найкращих світових стандартів.

"На наш погляд, робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почувалися в Україні впевнено та надійно", – заявив прем’єр-міністр.

Рейтинг Світового банку "Doing Business" – це підсумки щорічного дослідження, який оцінює простоту ведення підприємницької діяльності за десятьма показниками. Ці показники допомагають зрозуміти, які реформи у сфері регулювання бізнесу проходять успішно, а що заважає його розвитку.

Як змінювалися позиції України у рейтингу

2012 – 152 місце;

2013 – 137 місце;

2014 – 112 місце;

2015 – 96 місце;

2016 – 83 місце;

2017 – 80 місце;

2018 – 76 місце;

2019 – 71 місце;

2020 року – 64 місце.

Нагадаємо, минулого року Україна піднялася на сім позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і посіла 64 рядок зі 190 країн.

У Міністерстві розвитку економіки спрогнозували, що у новому рейтингу Doing Business 2021 Україна може піднятися на 10-20 сходинок.