Україна відключила "ЛНР" від води: озвучені деталі

У частині "ЛНР" з 4 години ранку немає води. Петровська насосна і Західна фільтрувальна станції, які знаходяться на підконтрольній території України, припинили поставки.

Як розповів OBOZREVATEL диспетчер фільтрувальної станції, на підприємстві стався перепад напруги, насоси перестали працювати і частина "ЛНР" залишилася без води. "Зараз ми намагаємося відновити поставки в колишніх обсягах. Це не правда, що ми навмисно припинили поставки. Стався перепад напруги", - розповідає співробітник станції.

До слова, частина непідконтрольною Україні Луганської області досі отримує водопостачання від КП "Попаснянський районний водоканал", який знаходиться на підконтрольній частині регіону. Після зупинки водопостачання співробітники "Луганськводи" (підприємство, яке контролюється т.зв. "республікою") повідомили про це російським ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 25 квітня 2017 року припинилися поставки української електроенергії в окуповані райони Луганської області, в зв'язку з чим в Росії зробили заяву, що готові допомогти "ЛНР" зі світлом. Тоді на 85% скоротила подачу води з Західної фільтрувальної станції.