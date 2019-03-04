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Україна відгородиться "стіною" від Росії: проект вимагає додаткові мільйони

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В Україні у 2019 році виділять 400 млн гривень на роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

"За ці кошти планується розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю і сигналізації, облаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, прокласти 65,8 км рокадних доріг", – повідомив під час брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Крім того, будуть обладнані 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки (яри, канави тощо), а також проведуть роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на трьох об'єктах.

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За його словами, Держприкордонслужба не реалізує проект самостійно – цим займаються підрядні організації.

"Проект є вкрай важливим для нашої держави, а тому його реалізація повинна бути пріоритетним завданням для всіх органів влади", – підсумував Слободян.

Україна відгородиться "стіною" від Росії: проект вимагає додаткові мільйони

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Такие заграждения может в какой-то степени помогли бы от наплыва нелегальных мигрантов ,типа гастарбайтеров,но от вторжения ....хотя после. "майдана" удивляться уже не приходится ..
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На строительстве этой стены нужно обязательно задействовать министерство энергетики Украины. Чтобы стена всегда была под качественным высоковольтным напряжением (15 ... 20 тысяч вольт) Тогда можно сэкономить на строительстве обогреваемого рва с крокодилами вдоль стены
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Levitsky Valery, Хочешь сказать хохлы тех крокодилов сожрут?)
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Юг Руси
Юг Руси
Ну вот, наконец-то нашли куда выгодно вложить деньги МВФ )))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Юг Руси, Конечно с выгодой) Лярд выделили, 400 лямов подрядным конторам на раздербанивание отдали, 600 лямов себе в карман. Чем не бизнес?)
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