Україна відгородиться "стіною" від Росії: проект вимагає додаткові мільйони

В Україні у 2019 році виділять 400 млн гривень на роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

"За ці кошти планується розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю і сигналізації, облаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, прокласти 65,8 км рокадних доріг", – повідомив під час брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Крім того, будуть обладнані 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки (яри, канави тощо), а також проведуть роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на трьох об'єктах.

За його словами, Держприкордонслужба не реалізує проект самостійно – цим займаються підрядні організації.

"Проект є вкрай важливим для нашої держави, а тому його реалізація повинна бути пріоритетним завданням для всіх органів влади", – підсумував Слободян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна".

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