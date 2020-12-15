Україна введе санкції проти Росії через продаж кримської 'Масандри'

Україна ініціюватиме національні санкції та судове переслідування, в тому числі в міжнародних судах, через незаконний продаж російськими окупантами виноробного заводу "Масандра" у Криму.

Одночасно з цим держава звертатиметься до міжнародних партнерів для внесення винних до санкційних списків та посилення обмежувальних заходів. Про це заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає пресслужба відомства.

Зокрема на "аукціоні" відбулося відчуження "Масандри", якою розпоряджається підконтрольна Росії адміністрація. Набувачем окупаційна влада визнала компанію "Південний проєкт", яка є дочірнім підприємством банку "Росія".

"Приватизація" концерну відбулася за мінімальною ціною, що є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру "аукціону". Крім "Південного проєкту", на "аукціон" заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом у 135 доларів.

"Жодна з серйозних компаній, яка б насправді могла бути зацікавлена у модернізації і розвитку підприємства, участь в цьому театрі абсурду не взяла. "Масандру" передали структурі банку "Росія". Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто "Масандру" захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках", – повідомив Резніков.

За його словами, це створює ризики для "Масандри", яка є частиною культурної спадщини українського Криму. Підприємство може бути знищене, а найцінніші активи просто розкрадуть.

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