Україна введе санкції проти Росії через продаж кримської "Масандри"

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Україна введе санкції проти Росії через продаж кримської 'Масандри'

Україна ініціюватиме національні санкції та судове переслідування, в тому числі в міжнародних судах, через незаконний продаж російськими окупантами виноробного заводу "Масандра" у Криму.

Одночасно з цим держава звертатиметься до міжнародних партнерів для внесення винних до санкційних списків та посилення обмежувальних заходів. Про це заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає пресслужба відомства.

Зокрема на "аукціоні" відбулося відчуження "Масандри", якою розпоряджається підконтрольна Росії адміністрація. Набувачем окупаційна влада визнала компанію "Південний проєкт", яка є дочірнім підприємством банку "Росія".

"Приватизація" концерну відбулася за мінімальною ціною, що є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру "аукціону". Крім "Південного проєкту", на "аукціон" заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом у 135 доларів.

"Жодна з серйозних компаній, яка б насправді могла бути зацікавлена у модернізації і розвитку підприємства, участь в цьому театрі абсурду не взяла. "Масандру" передали структурі банку "Росія". Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто "Масандру" захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках", – повідомив Резніков.

За його словами, це створює ризики для "Масандри", яка є частиною культурної спадщини українського Криму. Підприємство може бути знищене, а найцінніші активи просто розкрадуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На аукціон окупанти виставили "Масандру" 17 листопада. Цей завод є найстарішим і найбільшим винним підприємством Криму. У холдинг входять 12 дрібніших суб'єктів, на чолі яких стоїть Ялтинський завод марочних вин.

  • У підсумку 14 грудня "Масандра" була продана за 5,3 млрд рублів ($72,8 млн). Її купила компанія "Південний проєкт", пов'язана з бізнесменом Юрієм Ковальчуком, який входить в коло наближених до Володимира Путіна. Показово, що ця компанія у 2017 році купила кримський завод шампанських вин "Новий світ".

УкраїнаОкупація КримуОлексій Резніков