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Україна вдарить по Росії новими санкціями: кого вони стосуватимуться

8.1т Читати матеріал російською

Уряд пропонує Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) ввести санкції проти 18 юросіб, зареєстрованих на території Росії, і ще 6, зареєстрованих в анексованому Криму.

Ці компанії причетні до будівництва газопроводу "Краснодарський Край – Крим" і до незаконного видобутку вуглеводнів на окупованих українських родовищах, повідомляє пресслужба МінВОТ.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено 24 липня під час засідання Кабінету Міністрів України за ініціативою відомства.

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Також до списку санкцій потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг російського заводу оборонно-промислового комплексу "Фіолент", який розташований в українському Криму.

Серед них – компанії, зареєстровані на території Росії, Китаю, Туреччини та Боснії і Герцеговини.

"Такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Російською Федерацією, а також створюють реальні й потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності країни", – додали в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Введення цих санкцій, як написала пресслужба, "створить ґрунт для подальших дій із метою обмеження або припинення економічних відносин [компаній] із країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки".

Санкції проти РФ

Санкції проти РФ

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного пального і скрапленого газу.

28 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Російської Федерації до 31 січня 2020 року.

Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США – за втручання Росії в американські вибори.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Кабінет Міністрів України санкции Росія Новини Росії Економіка України РНБО газопровод газ
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van Dijk Max
van Dijk Max
ент тож самое , если на запорожце камаз подрезать
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Украина ударит по России новыми санкциями" - ну, а конкретнее? Особенно интересно - "ударит по России ".
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Ни хрена жизнь не научила этих идиотов, ну уже видимо и поздно.
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an and
an and
Кокорин Виктор, а помнится как Россия вводила и вводила санкции против Украины.. времена поменялись
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