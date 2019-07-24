Україна вдарить по Росії новими санкціями: кого вони стосуватимуться

Уряд пропонує Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) ввести санкції проти 18 юросіб, зареєстрованих на території Росії, і ще 6, зареєстрованих в анексованому Криму.

Ці компанії причетні до будівництва газопроводу "Краснодарський Край – Крим" і до незаконного видобутку вуглеводнів на окупованих українських родовищах, повідомляє пресслужба МінВОТ.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено 24 липня під час засідання Кабінету Міністрів України за ініціативою відомства.

Також до списку санкцій потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг російського заводу оборонно-промислового комплексу "Фіолент", який розташований в українському Криму.

Серед них – компанії, зареєстровані на території Росії, Китаю, Туреччини та Боснії і Герцеговини.

"Такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Російською Федерацією, а також створюють реальні й потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності країни", – додали в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Введення цих санкцій, як написала пресслужба, "створить ґрунт для подальших дій із метою обмеження або припинення економічних відносин [компаній] із країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки".

Санкції проти РФ Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного пального і скрапленого газу.

28 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Російської Федерації до 31 січня 2020 року.

Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США – за втручання Росії в американські вибори.

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