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Україна вдарила жорсткими санкціями по Росії: з'явилася реакція Порошенка

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Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію заради негайного звільнення українських моряків, захоплених в Керченській протоці.

Про це сказано на сторінці президента в Twitter. Таким чином український лідер відреагував на рішення про нові санкції проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

"Закликав посилити тиск на РФ заради негайного звільнення українських військовополонених. Закликав ЄС надалі продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного звільнення територій України від російської окупації", - сказано в повідомленні.

Україна вдарила жорсткими санкціями по Росії: з'явилася реакція Порошенка

twitter.com/poroshenko

За його словами, під час неформального саміту Україна-ЄС партнери підтвердили беззастережну і непохитну підтримку країни.

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"Вітав рішення ЄС про введення "азовського пакету" санкцій ЄС за порушення свободи судноплавства і повзучу окупацію РФ Азовського моря і Керченської протоки", - додав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
санкцииРосіяУкраїна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Жестко вы можете только сношать друг дружку, майдауны, когда Украина начинает корчить из себя государство, вводя санкции(а по сути мелко гадит) это вызывает лишь смех
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Особенно литераторы и математики, они такие агрессивные по мнению Педрошенко)))
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
пеця ввел санкции и сам же отреагировал, я правильно понял этот опус обоза?)
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