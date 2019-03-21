Україна вдарила жорсткими санкціями по Росії: з'явилася реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію заради негайного звільнення українських моряків, захоплених в Керченській протоці.
Про це сказано на сторінці президента в Twitter. Таким чином український лідер відреагував на рішення про нові санкції проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.
"Закликав посилити тиск на РФ заради негайного звільнення українських військовополонених. Закликав ЄС надалі продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного звільнення територій України від російської окупації", - сказано в повідомленні.
twitter.com/poroshenko
За його словами, під час неформального саміту Україна-ЄС партнери підтвердили беззастережну і непохитну підтримку країни.
"Вітав рішення ЄС про введення "азовського пакету" санкцій ЄС за порушення свободи судноплавства і повзучу окупацію РФ Азовського моря і Керченської протоки", - додав Порошенко.
Во время неформального саміту Україна – ЄС наші партнери підтверділі беззаперечна та непохитно підтрімку України.- Петро Порошенко (@poroshenko) 21 березня 2019 р
Прівітав решение ЄС относительно запровадження "Азовського пакету" санкцій ЄС за Порушення свободи судноплавства та повзучу окупацію РФ Азовського моря та Керченської протоки. pic.twitter.com/tex8HDyqbd
Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.
З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.
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