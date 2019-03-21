Україна вдарила жорсткими санкціями по Росії: з'явилася реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію заради негайного звільнення українських моряків, захоплених в Керченській протоці.

Про це сказано на сторінці президента в Twitter. Таким чином український лідер відреагував на рішення про нові санкції проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

"Закликав посилити тиск на РФ заради негайного звільнення українських військовополонених. Закликав ЄС надалі продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного звільнення територій України від російської окупації", - сказано в повідомленні.

twitter.com/poroshenko

За його словами, під час неформального саміту Україна-ЄС партнери підтвердили беззастережну і непохитну підтримку країни.

"Вітав рішення ЄС про введення "азовського пакету" санкцій ЄС за порушення свободи судноплавства і повзучу окупацію РФ Азовського моря і Керченської протоки", - додав Порошенко.

Во время неформального саміту Україна – ЄС наші партнери підтверділі беззаперечна та непохитно підтрімку України.



Прівітав решение ЄС относительно запровадження "Азовського пакету" санкцій ЄС за Порушення свободи судноплавства та повзучу окупацію РФ Азовського моря та Керченської протоки. pic.twitter.com/tex8HDyqbd - Петро Порошенко (@poroshenko) 21 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!