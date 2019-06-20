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Україна — в топ-10 світу: Зеленський дав гучну обіцянку

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Президент Володимир Зеленський впевнений, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business – міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу.

Про це він заявив у четвер, 20 червня, під час зустрічі з представниками бізнесу, наголосивши, що це цілком реально.

"Потрібно побороти корупцію, позбавитися від неефективних активів, я підтримую масштабну приватизацію", – сказав Зеленський.

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За його словами, також необхідно реформувати силові структури і налагодити роботу судової системи.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, Україна займає в рейтингу Doing Business 71-е місце.

Зеленський заявив, що Україна буде в топ-10 Doing Business

Зеленський заявив, що Україна буде в топ-10 Doing Business

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського розповіли про запуск нової програми співпраці з МВФ, яка за 3-4 роки повинна "вивести країну на якісно інший рівень".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Doing Business
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