Україна — в топ-10 світу: Зеленський дав гучну обіцянку

Президент Володимир Зеленський впевнений, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business – міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу.

Про це він заявив у четвер, 20 червня, під час зустрічі з представниками бізнесу, наголосивши, що це цілком реально.

"Потрібно побороти корупцію, позбавитися від неефективних активів, я підтримую масштабну приватизацію", – сказав Зеленський.

За його словами, також необхідно реформувати силові структури і налагодити роботу судової системи.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, Україна займає в рейтингу Doing Business 71-е місце.

Зеленський заявив, що Україна буде в топ-10 Doing Business obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського розповіли про запуск нової програми співпраці з МВФ, яка за 3-4 роки повинна "вивести країну на якісно інший рівень".

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