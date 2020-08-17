Україна в терміновому порядку розірвала ще одну угоду з Росією

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні призупинив дію угоди з Росією про взаємне заснування торговельних представництв.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова в Facebook. Ця угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.

Джапарова пояснила, що ця угода втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України в зв'язку з агресією Росії і анексією Криму.

"Таке рішення є логічним і послідовним кроком українського уряду", – сказано в повідомленні.

Україна розірвала ще одну угоду з Росією Facebook Джапарової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня Кабінет міністрів прийняв рішення про припинення для України дії трьох угод з економічного співробітництва, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).