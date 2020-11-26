Україна узгодила з МВФ проєкт бюджету на 2021 рік
Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету
Акцент переговорів стосувався формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників – доходів, витрат і дефіциту
Вдалося залагодити головні претензії: зменшити дефіцит, переглянути прогноз і вирішити питання з мінімалкою
Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.
"Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проєкту держбюджету, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ і отримання чергового траншу", – йдеться на сайті Мінфіну.
У відомстві зазначили, що акцент переговорів стосувався формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників – доходів, витрат і дефіциту.
"Сьогодні вночі (коли в США день) на Грушевського пішов білий дим. МВФ нам "окнула" параметри майбутнього бюджету. Тиждень важких переговорів закінчився. До сих пір фінального тексту немає, але він з'явиться найближчим часом", – написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, вдалося залагодити три головні претензії МВФ: зменшити дефіцит, переглянути прогноз і вирішити питання з мінімалкою.
"Дефіцит. Тепер Кабмін повинен зменшити до 5,3% від ВВП (тобто на -0,7% від того, що було ухвалено в першому читанні). Для розуміння – це означає мінус понад 30 млрд грн з витрат. І це якщо не зменшується прогноз ВВП", – зазначив Железняк.
За його словами, номінальний ВВП змусили знизити з 4506 млрд грн на меншу суму.
"Мінімальна зарплата. Наших популістів нарешті переконали, що це погана ідея і для людей, і для бізнесу. Тому підняття мінімалки до 6500 грн/місяць з середини 2021 перенесено на грудень", – резюмував Железняк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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