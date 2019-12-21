Головна Новини
21 грудня • оновлено в 12:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

ЗМІ дізналися резонансні деталі домовленостей України й Росії щодо газу

5.2т
Читати матеріал російською

Україна може укласти п'ятирічний газовий контракт із Росією, який передбачає транзит газу в розмірі 65 млрд кубометрів на перший рік.

Упродовж наступних чотирьох років обсяги транзиту скоротяться до 40 млрд кубометрів. Про це повідомляє LB з посиланням на близькі до переговорів джерела.

"Росіяни пропонували 35 млрд кубометрів, вдалося вийти на 40", – заявив співрозмовник.

Новини
Росія піде на поступки: чим перемога в Стокгольмі обернулася для України

За його словами, газові домовленості також передбачають підвищення тарифу на транзит, 3 млрд доларів за Стокгольм "живими" грошима до кінця 2019 року і відмову від усіх претензій.

Пізніше джерела у "Газпромі" підтвердили, що в 2021-2024 роках Росія має намір постачати через територію України по 40 млрд кубометрів газу, передає "Інтерфакс"

Україна може укласти п'ятирічний газовий контракт з Росією

Україна може укласти п'ятирічний газовий контракт з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості і пересічних споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу
Місце
Україна
Теги
транзит газу газ
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
19
8
Смішно
8
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semenov Igor
Semenov Igor
Стокгольм скорее всего пусть не сейчас, но позже пришлось бы выплачивать. Несправедливо, крайне политизировано, за счёт потери репутации шведского суда, но что есть. Но решили деньгами, а не газовым зачетом. Почему? Предположу, с высокой степени вероятности, что долг в $ 3 млрд по решению арбитража планируют обменять на такой же долг Украине России по евробондам. В отношении "долга Януковича", чесслово, незачем особо беспокоиться. Бумагами занимается английская юридическая компания, которая на них и специализируется. Так или иначе его получат. Единственно, чем мог Лондонский суд вставлять палки в колёса, это заниматься явной затяжкой процесса, что собственно и происходило, но и тут, решение должно было быть в ближайшее время озвучено. Потом начался бы процесс взыскания. Но зачем России заниматься ловлей украинских финансов? Проще сейчас провести зачёт встречными требованиями или платежами. П.С. И ещё раз о том же, только совсем уж арифметикой на пальцах, но очень понятно Украина имела транзита 90 млрд.кубов х 10 лет = 900 млрд.кубов Сейчас очень хотела 60 млрд.кубов х 10 лет = 600 млрд.кубов Получили в итоге 50+40+30+30+30=180 млрд.кубов (если чуть цифра откорректируется, то это несущественно). Мы видим снижение транзита на 60 %. При том, при сём, что "Газпром" предлагал на 2020 год продлить прежние условия - 90 млрд.кубов, а потом "догонялся" бы ежегодно по 20-30 млрд.кубов на спотах. Что составляет за пять лет те же 180-200 млрд.кубов Считайте сами, кто выиграл переговоры.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Про тарифы, украинец, как всегда наплел скорее всего. Тарифы будут по сетке ЕС. )))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Европа надавила на Путина из него пошёл за газ через Украину.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги