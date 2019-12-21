ЗМІ дізналися резонансні деталі домовленостей України й Росії щодо газу

Україна може укласти п'ятирічний газовий контракт із Росією, який передбачає транзит газу в розмірі 65 млрд кубометрів на перший рік.
Упродовж наступних чотирьох років обсяги транзиту скоротяться до 40 млрд кубометрів. Про це повідомляє LB з посиланням на близькі до переговорів джерела.
"Росіяни пропонували 35 млрд кубометрів, вдалося вийти на 40", – заявив співрозмовник.
За його словами, газові домовленості також передбачають підвищення тарифу на транзит, 3 млрд доларів за Стокгольм "живими" грошима до кінця 2019 року і відмову від усіх претензій.
Пізніше джерела у "Газпромі" підтвердили, що в 2021-2024 роках Росія має намір постачати через територію України по 40 млрд кубометрів газу, передає "Інтерфакс"
Україна може укласти п'ятирічний газовий контракт з Росією
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості і пересічних споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.
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