ЗМІ дізналися резонансні деталі домовленостей України й Росії щодо газу

Україна може укласти п'ятирічний газовий контракт із Росією, який передбачає транзит газу в розмірі 65 млрд кубометрів на перший рік.

Упродовж наступних чотирьох років обсяги транзиту скоротяться до 40 млрд кубометрів. Про це повідомляє LB з посиланням на близькі до переговорів джерела.

"Росіяни пропонували 35 млрд кубометрів, вдалося вийти на 40", – заявив співрозмовник.

За його словами, газові домовленості також передбачають підвищення тарифу на транзит, 3 млрд доларів за Стокгольм "живими" грошима до кінця 2019 року і відмову від усіх претензій.

Пізніше джерела у "Газпромі" підтвердили, що в 2021-2024 роках Росія має намір постачати через територію України по 40 млрд кубометрів газу, передає "Інтерфакс"

Україна може укласти п'ятирічний газовий контракт з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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