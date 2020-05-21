Україна та МВФ попередньо домовилися про кредит на $5 млрд

Міжнародний валютний фонд і Україна попередньо домовилися про надання кредиту у розмірі 5 мільярдів доларів за новою програмою фінансування stand-by. Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Домовленості досягнуто на рівні персоналу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Іванни Владковой Холлар, яка очолює команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.

"Новий SBA запитаним обсягом SDR 3,6 млрд (що еквівалентно $5 млрд) спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформ з метою зменшення основних вразливостей", – прокоментувала очільниця місії.

Вона підкреслила, що програма, яка розрахована на півтора року, забезпечуватиме здатність України повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться. Очікується, що це стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки.

Угода ще має затвердити керівництво фонду та рада виконавчих директорів. Його розглянуть найближчими тижнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам, зокрема це стосується і ПриватБанку.

Цей документ був останньою вимогою МВФ для отримання Україною кредиту.