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22 травня • оновлено в 03:08
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Україна та МВФ попередньо домовилися про кредит на $5 млрд

  • За програмою stand-by Україна отримає $ 5 млрд

  • Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії COVID-19

  • Угоду має затвердити керівництво МВФ

  • Остаточне рішення очікується найближчими тижнями

1.6т
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Міжнародний валютний фонд і Україна попередньо домовилися про надання кредиту у розмірі 5 мільярдів доларів за новою програмою фінансування stand-by. Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії COVID-19.

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Домовленості досягнуто на рівні персоналу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Іванни Владковой Холлар, яка очолює команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.

Україна та МВФ попередньо домовилися про кредит на $5 млрд

"Новий SBA запитаним обсягом SDR 3,6 млрд (що еквівалентно $5 млрд) спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформ з метою зменшення основних вразливостей", – прокоментувала очільниця місії.

Вона підкреслила, що програма, яка розрахована на півтора року, забезпечуватиме здатність України повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться. Очікується, що це стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки.

Угода ще має затвердити керівництво фонду та рада виконавчих директорів. Його розглянуть найближчими тижнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам, зокрема це стосується і ПриватБанку.

Цей документ був останньою вимогою МВФ для отримання Україною кредиту.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
МВФ
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