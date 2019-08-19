Україна та Ізраїль розширять угоду про ЗВТ: що зміниться

Україна та Ізраїль розпочнуть роботу із розширення угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між країнами на сферу послуг і створять центри високотехнологічного розвитку для обміну досвідом.

"Ми домовилися без затримок розпочати роботу із розширення угоди і на сферу послуг", – повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, передає "Інтерфакс-Україна".

Нетаньягу зазначив, що пі час візиту, крім розширення угоди про ЗВТ, було ухвалено рішення створити центри високотехнологічного розвитку в Єрусалимі і Києві.

"Так, ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців у нашу індустрію високих технологій. Тому, що ми робитимемо спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, зараз "квінтесенцією розвитку будь-якої держави є інновації", а в України є великі можливості для цього.

"Ізраїльські компанії тут працюють, і ми співпрацюємо з десятками тисяч, десь приблизно 50 тисяч українських комп'ютерних інженерів, математиків, вчених, тих, хто задіяний у сфері сучасних технологій", – підсумував Нетаньягу.

Україна й Ізраїль розпочнуть роботу із розширення угоди про зону вільної торгівлі

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня Зеленський підписав документ про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.

Повідомлення про повернення законопроекту №0223 з підписом глави держави з'явилося на сайті Верховної Ради. Документ набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України і ізраїльським Кнесетом.

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