МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Україна скоротила держборг: озвучено показові цифри

4.5тЧитати матеріал російською

Сума державного і гарантованого боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 3,9 млрд гривень за вересень.

Як повідомляє міністерство фінансів, у доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг зменшився на $190 млн, передає "Економічна правда".

Станом на 30 вересня, державний і гарантований державою борг України становив 2,112 млрд грн або $74,66 млрд, у тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг — 1,344 млрд гривень (63,62% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $47,50 млрд.

При цьому державний і гарантований державою внутрішній борг становить 768,54 млрд гривень (36,38%) або $27,16 млн.

Новини
У держбюджеті-2018 недорахувалися грошей: Мінфін прояснив загрозу

Зазначається, що гарантований державою борг України становив 285,31 млрд гривень (13,50%) або $10,08 млрд, у тому числі: гарантований зовнішній борг — 273,04 млрд гривень (12,92%) або $9,65 млрд; гарантований внутрішній борг — 12,27 млрд гривень (0,58%) або $0,43 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму приблизно 2 млрд доларів.

Місце
Україна
Об'єкти
Українадолги
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
6
Смішно
15
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Украина все мечтах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Разместить не проблема... Проблема продать что-то ненужное!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наші блоги