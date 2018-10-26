Україна скоротила держборг: озвучено показові цифри

Сума державного і гарантованого боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 3,9 млрд гривень за вересень.

Як повідомляє міністерство фінансів, у доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг зменшився на $190 млн, передає "Економічна правда".

Станом на 30 вересня, державний і гарантований державою борг України становив 2,112 млрд грн або $74,66 млрд, у тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг — 1,344 млрд гривень (63,62% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $47,50 млрд.

При цьому державний і гарантований державою внутрішній борг становить 768,54 млрд гривень (36,38%) або $27,16 млн.

Зазначається, що гарантований державою борг України становив 285,31 млрд гривень (13,50%) або $10,08 млрд, у тому числі: гарантований зовнішній борг — 273,04 млрд гривень (12,92%) або $9,65 млрд; гарантований внутрішній борг — 12,27 млрд гривень (0,58%) або $0,43 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму приблизно 2 млрд доларів.