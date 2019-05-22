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Україна скасує роумінг із п'ятьма країнами: названо терміни

9.6тЧитати матеріал російською

З 2020 року у країнах Східного партнерства з ЄС — Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані — запрацює єдиний роумінговий простір.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на заяву Йоханнеса Баура, керівника відділу програм допомоги представництва ЄС в Україні "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля".

Єдиний роумінговий простір передбачає скасування плати за роумінг у країнах, які підписали таку угоду.

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Стало відомо, як працюватиме безкоштовний роумінг у межах ЄС

Скасування роумінгу

Скасування роумінгу

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За словами Баура, відповідну декларацію країни Східного партнерства підписали 28 лютого в Бухаресті. Крім цього, Україна планує скасувати роумінг з усіма країнами Євросоюзу, але коли це станеться — поки невідомо. Баур зазначає, що спочатку Україна підключатиметься до єдиної зони з країнами Східної Європи, а потім — іншими європейськими державами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2017 року Європарламент схвалив ініціативу введення безкоштовного роумінгу і рівності доступу до інтернету по всій території ЄС.

Українці, які подорожуватимуть у Євросоюзі, можуть заощадити на розмовах, купуючи місцеві SIM-карти, однак щоб не переплатити, треба дуже уважно читати контракт мобільного оператора.

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Тема
євроінтеграція
Місце
Україна
Теги
ЄвросоюзУкраїнамобільний оператор
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Кроме этого, Украина планирует отменить роуминг со всеми странами Евросоюза, но когда это случится пока неизвестно - хотя это куда было бы важнее ! Но видимо операторы не готовы пока улучшать жизнь абонентов.
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