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Україна серйозно покарає фірми-прокладки Фонду держмайна

1.3тЧитати матеріал російською

Антимонопольний комітет відкрив більше п’яти справ стосовно ненадання операторами електронних майданчиків із оціночної бази Фонду державного майна необхідної інформації.

"У сьогоднішніх політичних умовах єдина можливість подолати "оціночну схему ФДМУ" – це зробити її нерентабельною", – повідомила державна уповноважена комітету Агія Загребельська, передають "Наші гроші".

Зокрема, 22 березня АМКУ оштрафував на 1,1 млн гривень два майданчики за ненадання інформації на вимогу регулятора – ПП "Ві Ай Пі Департмент" та ТОВ "Про Закупівлі".

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Ще двоє операторів, ТОВ "Акцепт Онлайн" та ПП "Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ" тимчасово оминули покарання у зв’язку з відсутністю інформації про доходи.

Загребельська також пояснила, як "прокладки" Фонду державного майна будували цю схему.

"Уся Верховна рада в бюджетну ніч займалася внесенням змін до податкового кодексу. Правки, які "об’єднали зал" і якими планувалося заборонити АМКУ торкатися будь-якої діяльності, що стосується об’єктів прав інтелектуальної власності, – були прийняті винятково для того, щоб закрити розслідування щодо майданчиків. Тієї бюджетної ночі я писала, дзвонила десяткам народних депутатів", – підсумувала державна уповноважена комітету.

Україна серйозно покарає фірми-прокладки Фонду держмайна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня Антимонопольний комітет України оштрафував на 869 мільйонів гривень змовників, які влаштували розпил на продуктових тендерах Міністерства оборони.

Два десятки фірм спочатку подали заявки дешевше, а під час аукціонів армії на ProZorro – відкликали. У підсумку виграли ті, хто зробив найдорожчі пропозиції.

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