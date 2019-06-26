Україна розширила заборону на товари з Росії: що потрапило до списку

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Росії.

Постанова була оприлюднена у середу, 26 червня, на сайті уряду. Зокрема ембарго поширюється на сировину для виготовлення цементу (клінкери), а також усі готові види цементу, мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива, корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини.

Як зазначено у документі, ухваленому 15 травня, крім зазначених товарів, ембарго поширюється на сірники, фанерну продукцію, шпалери, продукцію легкої промисловості, зокрема на окремі види трикотажних виробів та взуття, дроти з вуглецевої сталі, дроти металеві, труби, трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд, обладнання для виробництва хлібобулочних виробів і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори тощо).

Крім цього, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення вживаних залізничних і трамвайних вагонів.

"Рішення ухвалено з метою вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, що застосовуються державою-агресором, а також з урахуванням звернень асоціацій, об'єднань, підприємств низки галузей промисловості", — наголошується у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня уряд Росії тимчасово дозволив ввезення з України низки товарів, які потрапили під заборону як відповідь на санкції.

Раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

24 червня президент Росії Володимир Путін вніс поправки до свого указу, яким дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ.

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