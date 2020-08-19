Україна розірвала ще сім договорів СНД через Крим

Україна вийшла з семи міжнародних договорів, які були укладені в межах СНД і стосуються сфери цивільної авіації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів у середу, 19 серпня. Уряд ухвалив рішення одноголосно.

"Це відповідь на порушення Росією норм міжнародного права. З 2014 року наша Державіаслужба винесла 107 тисяч постанов про накладення штрафів на 14,5 млрд грн за те, що російські літаки літають над територією Криму. Зрозуміло, що в такій ситуації про жодну співпрацю може не йтися", – зазначив Шмигаль.

"Тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо договір про радіонавігаційне забезпечення та угоди, що стосуються цивільної авіації", – додав він.

Так, Україна розірвала низку договорів, зокрема угоди про дальнє радіонавігаційне забезпечення в СНД, про співпрацю щодо забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, про практичне використання статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Також Київ не братиме участі в реформуванні Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація".

Україна вийшла з меморандуму "Про засади взаємодії і співпраці в галузі цивільної авіації", а також розірвала договір "Про співпрацю в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в Держдумі РФ заявили, що Україна може приєднатися до так званої Союзної держави Росії й Білорусі.

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