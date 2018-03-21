Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією

Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки.

Кабмін зупинив дію цього документа під час засідання в середу, 21 березня, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.

Програму економічного співробітництва між Києвом і Москвою розробили на виконання рішення від 17 травня 2010 тодішніх президентів РФ і України Дмитра Медведєва і Віктора Януковича.

Новини Великий банк Росії припиняє роботу в Україні

У тексті програми, яка була підписана сторонами 7 червня 2011 року, зазначалося, що Росія і Україна є стратегічними партнерами, і взаємні інтереси держав обумовлені високим рівнем історично сформованих виробничих, коопераційних і технологічних зв'язків у всіх галузях економіки.

Метою програми було зазначено зміцнення добросусідських відносин РФ і України, заснованих на повазі інтересів один до одного.

У пояснювальній записці до ухваленої постанови Кабміну йдеться, що Москва робить кроки, які прямо суперечать заявленим в програмі цілям.

Зокрема, з кінця 2015 року Росія послідовно здійснює торговельну і транзитну агресію по відношенню до України:

- одностороннє припинення Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України, в зв'язку з чим до товарів походженням з України застосовується ввізне мито в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС;

- заборона на імпорт для деяких видів сільськогосподарської продукції, сировини і продуктів харчування, в тому числі походженням з України;

– фактичне блокування транзиту українських товарів по території Російської Федерації.

Перший заступник голови комітету Державної думи у справах СНД Костянтин Затулін вважає, що Україна діє собі на шкоду, приймаючи рішення про припинення дії відповідної програми.

"Це не перша і не остання дія, яку Україна робить собі в збиток, виходячи з сьогоднішньої залежності від західних спонсорів українського уряду і виходячи зі свого антиросійського курсу, який для нинішньої влади явно дорожче, ніж будь-який економічний добробут", - заявив він.

Про готовність схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ ще 16 березня заявляв Володимир Гройсман. За його словами, Росія повинна платити високу ціну за агресію проти України.

"Не дозволимо РФ спекулювати на українському ринку. Наша політика полягає в тому, що ми будемо максимально розвивати власну економіку і будемо обмежувати і ліквідувати будь-яку співпрацю з країною-агресором", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що торгово-економічні відносини з Росією повинні бути мінімізовані.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МЗС України запропонував вийти з СНД і розірвати дружбу з Росією.