Україна різко збільшила торгівлю із США

Президент Петро Порошенко заявив, що обсяг взаємної торгівлі та інвестицій між Україною і Сполученими Штатами протягом останнього року збільшився в чотири рази.

Зокрема глава держави нагадав про зустріч з американським президентом Дональдом Трампом, міністром торгівлі та державним секретарем США, на якій Київ і Вашингтон домовилися різко збільшити співпрацю, передає "Укрінформ".

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"Сьогодні ми вже можемо сказати, що тільки за останній рік обсяг нашої взаємної торгівлі та інвестицій збільшився в чотири рази", - заявив Порошенко, виступаючи на церемонії запуску пускового комплексу зернового терміналу в Одеській області.

Нагадаємо, раніше Україна і Ізраїль завершили переговори щодо зони вільної торгівлі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, за минулий рік зростання двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною склало майже 23%.