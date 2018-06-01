Україна різко збільшила торгівлю із США

Президент Петро Порошенко заявив, що обсяг взаємної торгівлі та інвестицій між Україною і Сполученими Штатами протягом останнього року збільшився в чотири рази.
Зокрема глава держави нагадав про зустріч з американським президентом Дональдом Трампом, міністром торгівлі та державним секретарем США, на якій Київ і Вашингтон домовилися різко збільшити співпрацю, передає "Укрінформ".
"Сьогодні ми вже можемо сказати, що тільки за останній рік обсяг нашої взаємної торгівлі та інвестицій збільшився в чотири рази", - заявив Порошенко, виступаючи на церемонії запуску пускового комплексу зернового терміналу в Одеській області.
Нагадаємо, раніше Україна і Ізраїль завершили переговори щодо зони вільної торгівлі.
Як повідомлявOBOZREVATEL, за минулий рік зростання двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною склало майже 23%.