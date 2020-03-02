Україна різко збільшила держборг: у Гончарука відзвітували про проблеми

Сукупний державний та гарантований державою борг України у січні 2020 року зріс на 4,04% та склав 2 079 млрд гривень.

Водночас держборг в еквіваленті в іноземній валюті зменшився на 1,1% та становив 83,43 млрд доларів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Головним фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні щодо доллара. За даними Національного банку в січні цей показник склав 5,2%.

Новини Через уряд Гончарука бюджет недоотримав мільярди

У Міністерстві фінансів заявили, що для зменшення впливу курсових коливань на стан держборгу відомство послідовно скорочує частку державного боргу, номінованого в іноземній валютні.

Відповідно до цілі, поставленої Мінфіном, на кінець 2024 року така частка має перевищити 50%.

Сукупний державний та гарантований державою борг України у січні 2020 року зріс на 4,04% та склав 2 079 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі певні послуги і чекають за це оплату. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!