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2 березня • оновлено в 15:57
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Україна різко збільшила держборг: у Гончарука відзвітували про проблеми

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Сукупний державний та гарантований державою борг України у січні 2020 року зріс на 4,04% та склав 2 079 млрд гривень.

Водночас держборг в еквіваленті в іноземній валюті зменшився на 1,1% та становив 83,43 млрд доларів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Головним фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні щодо доллара. За даними Національного банку в січні цей показник склав 5,2%.

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У Міністерстві фінансів заявили, що для зменшення впливу курсових коливань на стан держборгу відомство послідовно скорочує частку державного боргу, номінованого в іноземній валютні.

Відповідно до цілі, поставленої Мінфіном, на кінець 2024 року така частка має перевищити 50%.

Сукупний державний та гарантований державою борг України у січні 2020 року зріс на 4,04% та склав 2 079 млрд грн

Сукупний державний та гарантований державою борг України у січні 2020 року зріс на 4,04% та склав 2 079 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

  • Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі певні послуги і чекають за це оплату. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
напоминание украинцам: Изобретатель малороссийского наречия Иван Петрович Котляревский (29 августа (9 сентября) 1769, Полтава — 29 октября (10 ноября) 1838, Полтава). Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующего и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России. Создан он был путём нарочитого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских «о» и «ѣ» стали для комического эффекта применять звук «и», «хв» вместо «ф» а также путём засорения языка инославными заимствованиями и нарочно выдуманными неологизмами. В первом случае это выразилось в том, что, например, конь, который звучит как конь и по-сербски, и по-болгарски, и даже по-лужицки, по-украински стал называться кiнь. Кот же стал называться кіт, а чтобы кота не путали с китом, кит стал произноситься как кыт. По второму же принципу табуретка стала пiдсральником, насморк нежитью, а зонт – розчипіркой. Потом уже советские украинские филологи заменили розчипірку на парасольку (от французского parasol), табуретке вернули русское название, поскольку пiдсральник звучал не совсем прилично, а насморк так и остался нежитью. Но в годы незалэжности общеславянские и международные слова стали заменять на искусственно созданные, стилизованные под простанародные лексемы. В результате акушерка стала пупорезкой, лiфт – підйомником, зеркало – люстром, процент – відсотком, а коробка передач – скринькой перепихунців... ... а мене ещё нравятся цукерки "Ведмедик клешаногий" Му-ха-ха... )))
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