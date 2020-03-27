Україна різко поліпшила позиції у рейтингу економічної свободи

Україна в Індексі економічної свободи від Heritage Foundation за підсумками 2019 року піднялася на 13 позицій і посіла 134-те місце з 180-ти.

Про це повідомляється на сайті організації.

При цьому Україна входить в категорію країн "В основному невільні" і посідає останнє 45-е місце в європейському регіоні. Її загальний бал (54,9) значно нижчий за регіональний і світовий середній, відзначають укладачі рейтингу.

Найнижчі бали країна отримала за показниками: свобода інвестиційної та фінансової діяльності (категорія – відкриті ринки), найвищі – фіскальний здоров'я і податковий тягар.

Фактори, які гальмують підняття України в рейтингу:

застарілий трудовий кодекс,

надмірна бюрократія, що перешкоджає збільшенню інвестицій,

велика кількість непрацюючих кредитів в банках,

нерозвинений ринок капіталу.

З позитивних починань уряду згадуються повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу.

Сусідами України по рейтингу є Бенін (133 місце) і Пакистан (135). Польща, яка межує з Україною, знаходиться на 46 місці, Росія – на 94, Білорусь – на 88, Молдова – на 87.

Очолили рейтинг Сінгапур, Гонконг і Нова Зеландія. Замикають його – Куба, Венесуела і Північна Корея.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований рейтинг найдорожчих міст світу. Сінгапур, Гонконг і Осака очолили список.

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