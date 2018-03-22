Україна ратифікувала угоду з МБРР на $150 млн

Верховна Рада ратифікувала Гарантійну угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про залучення позики на суму 150 млн доларів.

За прийняття відповідного законопроекту №0163 в цілому проголосували 265 народних депутатів.

"У рамках проекту доступу до довгострокового фінансування передбачається залучення АТ "Укрексімбанк" позики МБРР на суму 150 млн долларів під гарантії України до 35 років з 4,5-річним пільговим періодом", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

У рамках проекту передбачається надання українським підприємствам малого та середнього бізнесу, середньо - та довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування та фінансування обігового капіталу, зокрема через відібрані комерційні банки-учасники.

Реалізація відповідного проекту не вимагає фінансових і матеріальних витрат з державного бюджету України: обслуговування і погашення позики буде здійснюватися "Укрексімбанком" як безпосереднім позичальником коштів Світового банку.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Рада зробила крок до посилення покарання за незаконне вивезення лісу-кругляка.