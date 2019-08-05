Україна проведе газові переговори з Росією: у Зеленського розповіли коли

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що газові переговори щодо збереження транзиту газу після 2019 року між Україною та Росією пройдуть після призначення нового уряду.

"Нам важливо зберегти транзит. Це не тільки надходження близько 3 млрд доларів, які ми втратимо, якщо не буде транзиту. Це також питання нормального функціонування ГТС, а також – геополітики", – повідомив Данилюк, передає "Укрінформ".

"Для цього треба провести перемовини з постачальником, Російською Федерацією. Ці перемовини відбудуться", – додав він.

За словами секретаря РНБО, переговори, швидше за все, пройдуть тоді, коли буде сформований новий уряд.

"Буде призначений новий міністр енергетики, який буде відповідальний за цей процес перемовин. Зараз ми оцінюємо різні сценарії. З нашої сторони мають бути виконані певні умови. Одна з них – до кінця року має бути завершений анбандлінг. Це дозволить створити умови конкуренції на ринку газу, щоб мали рівний доступ усі постачальники газу", – зазначив Данилюк.

Секретар Ради національної безпеки і оборони повідомив, що варіант припинення транзиту розглядається, однак необхідно докладати зусиль для його збереження.

"Перемовини йдуть між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом", а також між двома урядами. Місця для якихось третіх сил, тим паче, політичних не передбачено і бути не може", – резюмував Данилюк.

Газові переговори між Україною та Росією пройдуть після призначення нового уряду

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!